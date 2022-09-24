Fenerbahçe'nin forveti Joao Pedro'yu canlı yayında arı soktu

Golcü oyuncu, basın toplantısı esnasında talihsiz bir olay yaşadı.

Fenerbahçe'nin yaz transferlerinden olan Joao Pedro, talihsiz bir kaza yaşadı.

Brezilya asıllı İtalyan'a, basın mensuplarına açıklama yaptığı esnada arı soktu. Pedro, daha sonra kendisine sokan arıyı eliyle yakaladı.

O anlar, fotoğraflara da yansıdı.

Ne söylendi?

Basın toplantısı düzenleyen Joao Pedro, şunları söyledi:

"Takımımız iyi gidiyor, son maçta da bunu gösterdik. Takımda birlik havası hakim. Kompakt ve ne yaptığını bilen bir takım görüntüsü veriyoruz.

"İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Brezilya'da biraz daha teknik bir futbol oynanıyor. İtalya'da taktiksel açıdan çok çalışılmış bir futbol var.

"Buraya gelmeden önce daha önce Türkiye'de oynamış isimlerle konuşmuştum. Oyun açısından beni şaşırtan bir durum olmadı.

Pedro, adının Galatasaray 'la anılmasıyla ilgili gelen soruyu ise "En iyi cevabı burada olarak verdim" diyerek yanıtladı.