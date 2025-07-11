Fenerbahçe'nin Filip Kostic yerine transfer edeceği yeni sol beki belli oldu

Sarı-lacivertliler, Gent'in 23 yaşındaki İngiliz sol beki Archie Brown ile prensip anlaşmasına vardı.

Fenerbahçe, Gent forması giyen 23 yaşındaki İngiliz sol bek Archie Brown'ın transferinde sona yaklaştı. Di Marzio'nun haberine göre sarı-lacivertliler, hem Belçika temsilcisi Gent ile hem de oyuncu ile anlaşmaya vardı.

Gent ile yapılan görüşmelerde tarafların oyuncunun bonservis bedeli konusunda el sıkıştığı belirtildi. Archie Brown’ın da Fenerbahçe’de forma giymeye istekli olduğu ve bu transfere sıcak baktığı ifade edildi. Brown ile İtalya Serie A ekiplerinden Milan’ın da ilgilendiği, ancak oyuncunun kulübüyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığı aktarıldı.

Fenerbahçe’nin sol bek rotasyonunu güçlendirmek için yaptığı bu hamle, teknik direktör Jose Mourinho’nun yeni sezon planlaması doğrultusunda gerçekleşti. İngiltere’nin Derby County altyapısından yetişen genç oyuncu, profesyonel kariyerine 2021 yılında İsviçre ekibi Lausanne’de başladı.

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Sağlık kontrolüne gelmesi beklenyior

Burada geçirdiği üç sezonda 43 maçta forma giyen Brown, 2023-24 sezonunun başında 4 milyon euro bonservis bedeliyle Gent'e transfer olmuştu.

Geride kalan sezonda Gent formasıyla 46 maça çıkan Archie Brown, 3 gol ve 4 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti. Fiziksel gücü, hücuma katkısı ve genç yaşına rağmen istikrarı ile öne çıkan Brown’ın, Fenerbahçe’nin Avrupa ve Süper Lig hedeflerinde önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Henüz resmi imzalar atılmasa da, anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanarak oyuncunun İstanbul’a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.