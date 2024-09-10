Fenerbahçe'nin eski yıldızı Victor Moses, Luton Town’a transfer oldu

Eski Premier Lig şampiyonu Victor Moses, Luton Town’a bedelsiz olarak transfer oldu ve İngiltere futboluna geri döndü.

Eski Premier Lig şampiyonu Victor Moses, Luton Town ile anlaşarak İngiltere futboluna geri döndü. 33 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu, Antonio Conte yönetiminde Chelsea ile 2017’de Premier Lig şampiyonluğu yaşadıktan sonra kariyerine Fenerbahçe, Inter Milan ve Spartak Moskova gibi kulüplerde devam etti.

Moses, Moskova’daki dört yıllık macerasının ardından bu yaz serbest oyuncu statüsüne geçti ve İngiltere’ye geri dönmeyi tercih etti. Luton Town ile anlaşan deneyimli oyuncu, İngiltere futboluna dönmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Moses, Luton Town’a katıldığı için büyük onur duyduğunu ifade ederken, "Bu kulüpte oynamak ve takıma katkıda bulunmak için sabırsızlanıyorum" dedi.

Premier Lig'e dönmeye çalışacak

Teknik direktör Rob Edwards ise Moses’in tecrübesinin takıma büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Edwards, "Victor uzun süredir gündemimizdeydi. Geçen hafta bizimle antrenman yaptı ve kapalı kapılar ardında oynadığımız bir maçta 60 dakika süre aldı. Onun takıma derinlik ve çok yönlülük katacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Moses, Luton Town’ın Premier Lig’e geri dönme hedeflerine katkı sunmak için sahaya çıkacak. Edwards, oyuncunun henüz maçlara başlaması için hazır olmadığını, ancak kısa süre içinde takıma adapte olacağını ve sahada fark yaratacağını belirtti.