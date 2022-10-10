Portekizli hocanın yıllar önce Serhat Akın'ı küçümsediği ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, yıllar önce Jose Mourinho'nun basın toplantısında kendisini küçümseyici ifadeler kullandığını söyledi.

Anderlecht forması giyerken Portekizli hocanın yönettiği Chelsea deplasmanına giden Akın, karşılaşmada sergilediği performansla Maviler'in savunmasına zor anlar yaşatır.

Bunun üzerinde maçın ardından gazeteciler, Chelsea'nin 1-0 kazanmasına rağmen zorlandığını söyler ve Serhat Akın'ın performansına değinir.

Mourinho ise sürekli üç puan aldıklarını hatırlatır ve en sonunda sinirlenip, "Serhat Akın kim?" diye cevap verir.

Ne söylendi?

Eski millî futbolcu, başından geçen bu olayı NutSpor'daki programında şu sözlerle anlattı:

"Anderlecht’te oynuyorum Chelsea deplasmanı… Ben sürekli bunları zorladım. Bir topum direkten döndü. Sonra ‘Kendine gel Serhat’ dedim.

"Bizi 1-0 yendiler. Basın Mourinho'yu bir çıldırttı, konu bana geldi. En sonunda 'Serhat kim, ne Serhat’ı?' dedi.

"Neredeyse soyunma odasına gidip "Hocam benim ne suçum var?" diyecektim. Sonuç olarak ihale bana kaldı."