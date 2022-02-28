GOAL’ün edindiği bilgiye göre Brezilyalı efsane oyuncu Roberto Carlos, kripto para dünyasına $ RC3 adıyla giriş yaptı.

Spor ve kripto arasındaki bağların geçen yılın başından bu yana hızlı bir şekilde güçlenmesiyle, alternatif para birimlerinin yanı sıra Fungible Tokens (NFT'ler) önemli bir yer kapsıyor.

Bunun üzerine birçok futbolcu kripto dünyasına adım atarken Carlos, kendi kripto para birimini yaratan ilk oyunculardan birisi oldu.

Brezilyalı futbolcu, bir yatırım aracı olmasının yanı sıra hayranlarının bu parayı ürün çekilişleri, özel NFT indirimleri ve diğer avantajlar ve deneyimler için kullanabileceğine dair de söz verdi.

Ne söylendi?

GOAL'a verdiği demeçte Robetro Carlos, kripto para birimi için şu ifadeleri kullandı:

”Bir süredir kriptoyla ilgileniyorum ve taraftarlar ile erişimimi ve mülkiyetimi paylaşabileceğim $RC3 ile bir şeyler başarmak konusunda heyecan duyuyorum.

”Kariyerim boyunca, dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarla inanılmaz ilişkiler kurabilecek kadar şanslıydım.

“Bu yüzden, $ RC3 adıyla kripto dünyasına girdim ve taraftarlarla aramdaki bağı daha da güçlendirmeyi umuyorum."

Kripto para birimi ve NFT'lere başka kimler dahil oldu?

Organizasyon düzeyinde kulüpler ve milli takımlar, kazançlı anlaşmalarda taraftar jetonlarını teşvik etmek için Socios gibi şirketlerle ortaklık kurdu.

Socios, bu sezon Inter'in ana forma sponsoru oldu.

Ayrıca resmi lisanslı Sorare gibi NFT destekli fantezi futbol platformları da piyasada bulunuyor.

Bu arada, Arsenal'ın eski oyuncusu Kieran Gibbs gibi bazı oyunculara kısmen kripto para birimi ile ödeme yapılıyor.

Kripto dünyasındaki diğer önemli gelişmelerden birisi de Mesut Özil'in, Meksika kulübü Necaxa'nın NFT aracılığıyla küçük bir mülkiyet dilimini satması oldu.

Mesut'un, kendisine ait olan kripto para biriminin adı ise "M10 Token" olarak belirlendi.

Ayrıca, Chelsea’nin eski kaptanı John Terry'nin sosyal medyada NFT maymunlarını satması da futbolcuların kripto para dünyasını benimsediğini gösteriyor.

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