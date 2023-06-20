Fenerbahçe, genç yıldızı Arda Güler'i takımda tutmak için her şeyi yapacak.

Fenerbahçe'de olaylı Mali Genel Kurul'un ardından gözler yine Arda Güler'e çevrildi. Birçok Avrupa kulübünün peşinde olduğu 18 yaşındaki yıldız, A Millî Takım'ın Galler'i 2-0 mağlup ettiği mücadelede harika bir gol atarak yeniden gündeme oturdu.

Bilindiği gibi, Arda'nın 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Fenerbahçe ise genç oyuncu ile sözleşmeyi yenileyip bu maddeyi revize etmek istiyor.

Detaylar neler?

NTV Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Arda ile sözleşme yenilemek için ekstra maddeler sunacak. Buna göre genç futbolcunun fiziksel ve mental gelişimini sürdürmesi için özel destek talepleri de kulüp tarafından karşılanacak.

Öte yandan yönetim, takımın başına geçecek yeni teknik direktöre Arda'nın sezon boyunca takımın başrol oyuncularından biri olması gerektiğini vurgulayacak.

18 yaşındaki yıldız futbolcu ile Ajax, Paris Saint Germain, Bayern Münih, Liverpool, Newcastle United ve Borussia Dortmund'un ilgilendiği iddia ediliyor.

Arda Güler'i ne bekliyor?

Galler'e karşı kaydettiği harika gol ile parmak ısırtan Arda, millî takımdan döndü. Fenerbahçe yönetimi, genç orta sahanın ailesi ile masaya oturacak.

Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 35 maçta altı gol atıp yedi asist yapan yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.