Fenerbahçe'nin 2007 doğumlu forveti Fabian Emre Ernst Müller performansıyla dikkat çekiyor

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu U16 Ligi'ndeki performansıyla öne çıkıyor.

Son yıllarda altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla dikkat çeken Fenerbahçe'nin Balıkesir doğumlu oyuncusu Fabian Emre Ernst Müller, U16 Gelişim Ligi'ndeki performansıyla öne çıkıyor.

Sarı-lacivertli takımın Sakaryaspor'u deplasmanda 4-1 mağlup ettiği U16 Gelişim Ligi mücadelesinde hat-trick yapan 2007 doğumlu oyuncu etkileyici oyunuyla göze battı.

Bu sezon forma giydiği altı karşılaşmada rakip fileleri yedi kez havalandıran Müller, futbola 2017 yılında Fenerbahçe altyapısında başladı.

Geleceği nokta merakla bekleniyor

U15 Milli Takımı'nın da formasını giyen ve forvet olarak görev yapan oyuncunun önümüzdeki yıllarda Fenerbahçe'nin A takım kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği ise şimdilik büyük bir merakla bekleniyor.

2007 doğumlu Fabian Emre Ernst Müller’in dün atmış olduğu 3 golün görüntüleri. Dikkat çeken şey ise golün her türlüsünü atmış olması. Sağ ayağıyla uzaktan attığı gol, sol ayağıyla ceza sahası içinde attığı gol ve duran toptan kafa golü.. Gelişmeye devam👏🏻👏🏻pic.twitter.com/X092N3aN6g — Regista (@registagibi) November 27, 2022

Arda Güler'in altyapıdan A takım kadrosuna alınmasıyla birlikte her geçen gün daha da dikkat çeken bir altyapıya dönüşen Fenerbahçe altyapısında Fabian Emre Ernst Müller'in yanı sıra Melih Bostan, Bora Aydınlık, Jo Jin-Ho gibi potansiyeli yüksek isimler de bulunuyor. Fenerbahçe'nin kadrosundaki genç isimleri önümüzdeki sezonlarda A takımda değerlendirmesi bekleniyor.