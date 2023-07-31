Defansif orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Milan’ın yıldızıyla temaslarını sıklaştırdı.

Transfer çalışmalarını sürdüren ve son olarak Miha Zajc ve Mert Müldür ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Milan forması giyen Rade Krunic’in de transferinde önemli bir aşama kaydetti. Sözcü gazetesinden İrfan Yirmibeş’in haberine göre 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferinde önemli bir aşama kaydederken, Edin Dzeko bu transferde etkin rol oynadı.

Geride bıraktığımız sezonda Milan formasıyla Serie A’da ve Şampiyonlar Ligi’nde 34 maça çıkan Krunic bu karşılaşmalara bir gol ve bir asist sığdırdı.

Dzeko'nun takım arkadaşı

6 ve 8 numara pozisyonlarında oynayabilen deneyimli oyuncu Dzeko’nun da forma giydiği Bosna-Hersek Milli Takımı’nın en önemli oyuncuları arasında yer alırken, Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde iki maçta 180 dakika süre aldı.

2015-2016 sezonunda Empoli formasıyla adım attığı İtalyan futbolunda yedi sezonda 171 Serie A karşılaşmasına çıkan Krunic, Milan’ın 2021-2022 sezonunda elde ettiği şampiyonlukta önemli bir rol oynamıştı. Bir dönem Hellas Verona forması da giyen başarılı oyuncunun Milan’a transferi 2019 yazında 8.6 milyon euroluk bonservis bedeliyle gerçekleşmişti.