Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe iki önemli oyuncuyu daha renklerine bağladı.

İsmail Kartal yönetiminde yeni bir yapılanmaya giden ve kadrosunu önemli isimlerle güçlendiren Fenerbahçe, iki önemli transfer hamlesi yaptı. Sarı-lacivertli takım sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile iki senelik yeni sözleşme imzalandığını açıklarken, bir hamle de yerli oyuncu konusunda yapıldı ve Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür ile de anlaşmaya varıldı.

İsmail Kartal faktörü

Fenerbahçe’ye 2018-2019 sezonunun ara transfer döneminde katılan Zajc, sarı-lacivertli formayla inişli çıkışlı bir grafik sergilese de son iki sezondur takımın önemli isimlerinden birine dönüşmüştü. İsmail Kartal’ın ikinci döneminde Miguel Crespo ile birlikte oluşturduğu ikiliyle takımın yükselen form grafiğinde önemli rol oynayan Zajc’ın transferinde İsmail Kartal’ın da önemli bir etken oldu.

Rapid Wien altyapısından yetiştikten sonra Sassuolo’ya transfer olan 24 yaşındaki sağ bek Mert Müldür ise sakatlıklarla boğuştuğu geçtiğimiz sezonda sadece üç maça çıkmıştı. Sakatlığı atlatan Mert, Serie A’da oynadığı dört sezonda 85 maça çıkarken takımının en istikrarlı isimlerinden biri olmayı başarmıştı. Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Mert’in sözleşmesinin kaç yıllık olacağı ise henüz açıklanmadı.