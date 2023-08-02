Fenerbahçe, kontratı bu yaz sona eren Miha Zajc ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, orta saha oyuncusu Miha Zajc ile anlaşmaya vardı. Sloven yıldız, sarı-lacivertliler ile üç yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen Sloven milli futbolcu Miha Zajc’ın sözleşmesini 3 yıl uzattı.

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Başarılı orta saha oyuncusu, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek. Kulübümüzde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da hazır bulundu.

Miha Zajc’a, hedeflerimiz doğrultusunda çubuklu formamız ile nice başarılar diliyoruz."

Miha Zajc ne söyledi?

Tecrübeli orta saha, kulübün resmî internet sitesine yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sonunda geri döndüm ve çok mutluyum. Bir an önce takıma katılıp çalışmalara başlamak istiyorum. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz.

"Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onlara tekrar iyi performansımı göstermek istiyorum. Her zaman arkamızda olduklarını biliyoruz.

"Tüm sezon bizi aynı şekilde desteklemeye devam etmelerini çok istiyoruz.”