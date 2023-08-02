Fenerbahçe, Sassuolo'dan Mert Müldür ile dört yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Miha Zajc'ın transferinin ardından Mert Müldür'ü de kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki sağ bek ile dört yıllık sözleşme imzaladı.

Ne söylendi?

Sarı-lacivertli kulübün resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, milli futbolcu Mert Müldür’ün transferi konusunda Sassuolo kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 24 yaşındaki sağ bek kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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"Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.

"Mert Müldür’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."

Mert Müldür ne söyledi?

Mert, Fenerbahçe'nin resmî internet sitesine yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etti:

"Öncelikle böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah herkes için hayırlısı olur ve taraftarlarımıza güzel maçlar izlettiririz.

"Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftarlarımızla kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum."