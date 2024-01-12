Fenerbahçe Matheus Saldanha transferi için Partizan ile görüşmelere başladı

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe 23 yaşındaki santrforu kadrosuna katmaya yakın.

Kış transferini oldukça hareketli geçiren ve Leonardo Bonucci’nin ardından Rade Krunic transferinde de mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, hücum hattında da değişiklikler yaşayacak. Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre sarı-lacivertli takım Partizan forması giyen Brezilyalı santrfor Matheus Saldanha için oyuncunun kulübüyle görüşmelere başladı.

Krallık yarışında zirvede

Fenerbahçe’nin bu transfer hamlesinde EURO 2024 öncesinde daha fazla forma giymek isteyen Michy Batshuayi’nin takımdan ayrılmayı planlaması etkili olurken, Saldanha’nın bu sezonki yüksek form grafiği dikkat çekiyor. Sırbistan Süper Ligi’nde zirvede yer alan Partizan’ın en etkili oyuncusu olan Saldanha, ligde sahada olduğu 18 karşılaşmaya 14 gol sığdırmayı başardı.

Gol krallığı yarışında en yakın rakibinin dört gol önünde yer alan alan 23 yaşındaki oyuncu Partizan’a bu yaz Azerbaycan takımı Neftçi Bakü’den transfer olmuş. Daha önce Japonya ve Çin’de de forma giyen Saldanha, ülkesinin Bahia takımının altyapısında yetişti. 1,85 boyundaki solak santrforun Fenerbahçe’de oynamak için oldukça istekli olduğu öğrenildi.