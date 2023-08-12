Fenerbahçe, Marsilya’dan Cengiz Ünder’i transfer etti

Sezonu şampiyonluk parolasıyla açan Fenerbahçe, Marsilya’da oynayan Türk yıldız Cengiz Ünder’i kadrosuna kattı.

Yaz transfer döneminde kadrosunu Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Fred gibi dünyaca ünlü futbolcularla güçlendiren Fenerbahçe, Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder ile de anlaşmaya vardı. Fransız kulübünü de ikna eden sarı-lacivertli takım 26 yaşındaki kanat oyuncusunu sağlık kontrolleri ve resmi imza için akşam saatlerinde İstanbul’a getirdi.

Fenerbahçe forması giyeceği için heyecanlı olduğunu belirten Cengiz yaptığı ilk açıklamada, “Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geldim” dedi.

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Geride bıraktığımız sezonda Igor Tudor yönetimindeki Marsilya’da 37 lig maçına çıkan Cengiz bu karşılaşmalara beş gol ve dört asist sığdırmıştı.

10 milyon üzerinde bir transfer

Cengiz Marsilya’daki ilk sezonunda ise 32 maçta 10 gol atma başarısı göstermişti.

Altınordu altyapısından yetişen ve sonrasında Başakşehir, Roma ve Leicester City formaları da giyen Cengiz, A Milli Futbol Takımı’nın en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Fenerbahçe’nin yıldız oyuncunun transferi için Marsilya’ya ödeyeceği bonservis bedeli henüz açıklanmazken, bu bedelin 10 milyon euronun üzerinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor.