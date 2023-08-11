Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha Fred'i renklerine bağladığını açıkladı.

Fenerbahçe, Manchester United'dan orta saha oyuncusu Fred'i transfer ettiğini duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varılmıştır.

"Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için yarın (12 Ağustos 2023) İstanbul'a gelecektir."

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Fred'in kariyeri ve istatistikleri

Brezilyalı oyuncu, futbola ülkesinde Internacional kulübünün altyapısında başladı. 2013 yılında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e transfer olan orta saha oyuncusu, beş yıl burada forma giydi.

Shakhtar'daki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fred, 2018'de Premier Lig devi Manchester United'a imza attı. Tecrübeli futbolcu, Manchester United formasını 213 maçta giyerken 14 gol atıp 19 asist yaptı.

30 yaşındaki futbolcu, önümüzdeki sezon Fenerbahçe formasıyla mücadele edecek.