Fenerbahçe - Ludogorets maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? GOAL Türkiye, bildiriyor.

Trendyol Süper Lig'de son hafta mücadelesinde evinde Hatayspor'u 4-2 mağlup eden ve liderliğini sürdüren Fenerbahçe, yüzünü yeniden Avrupa'ya döndü.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında bu akşam Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek.

Fenerbahçe - Ludogorets maçı hangi kanalda?

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak maçı İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetecek.

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Cuadra'nın yardımcılıklarını Guadalupe Porras Ayuso ve Alejandro Estevez Iglesias yapacak. Miguel Angel Ortiz Arias ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

Mücadele, EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.