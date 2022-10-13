Fenerbahçe Larnaca deplasmanından tur biletiyle döndü

Sarı-lacivertli takım deplasmanda elde ettiği üç puanla gruptan çıkmayı garantiledi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, gruptan çıkma yolunda büyük önem taşıyan maçta deplasmanda karşılaştığı Kıbrıs Rum Kesimi takımı AEK Larnaca'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

Jorge Jesus'un takımı böylece zorlu maratonda son iki maça girilirken, adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Fenerbahçe'ye turu getiren goller Sambacı Joao Pedro ve son haftaların formda ismi Michy Batshuayi'den geldi.

Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertli takım gol perdesini 16. dakikada açtı.

Batshuayi'nin golleri devam etti

Makedon yıldız Alioski'nin sol kanattan yaaptığı ortayı iyi değerlendiren Pedro kale dibinde takımını öe geçirdi ve ilk yarının skorunu belirledi: 1-0. Maçın ikinci yarısında Altay Bayındır, Karagümrük maçında olduğu gibi bir penaltıya neden oldu ve Trickovski karşılaşmanın 52. dakikasında ev sahibi taraftarları sevindiren golü kaydetti: 1-1.

Maçın 78. dakikasında Osayi Samuel yerde kalınca bu defa penaltı düdüğü Fenerbahçe adına çaldı ve Batshuayi kaleci Kenan Piric'i ilk maçtan sonra bir kez daha mağlup etti: 2-1. Mücadelenin 84. dakikasında Diego Rossi'nin düşürülmesiyle kazanılan penaltıda Valencia kaleciyi geçemedi.

90 dakikanın kalan bölümünde her iki takım da savunmasında açık vermeyince Fenerbahçe yoluna kayıpsız devam etti.