Fenerbahçe, Krunic için gözünü kararttı! Yeni teklif ortaya çıktı

Milan'ın yıldızı Krunic'i transfer etmek isteyen Fenerbahçe, yeni bir teklifle İtalyanların kapısını çaldı.

Yeni sezon öncesi transfer görüşmelerini tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe’de yönetim, teknik direktör İsmail Kartal’ın da istediği oyunculardan Rade Krunic konusunda bir hamle daha yaptı.

Merkez orta saha pozisyonundaki Krunic için vatandaşı Edin Dzeko’yu ikna sürecinde devreye sokan ve 29 yaşındaki oyuncu ile yıllık 3 milyon Euro üzerinden el sıkışan Sarı-Lacivertliler, Milan’ın inadını kırmak için yeni bir teklif hazırlığı içerisine girdi.

Krunic, Türkiye’ye gitmek konusunda kulübüne baskı yapıyor. İtalyan devi, kontratı 2025’te bitecek olan Boşnak yıldız için 12 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli istiyor.

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Krunic için yeni teklif!

Bonserviste bu kadar yüksek rakamlara çıkmayı düşünmeyen Kanarya’nın ilk görüşmedeki 5 milyon Euro’luk teklifi kabul görmemişti. Fenerbahçe’nin kurmayları, önümüzdeki hafta Krunic için yeni bir öneriyle Milan’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Kanarya’nın, İtalyanlar’a bu kez bonuslar hariç; taksitler halinde ödemek şartıyla yaklaşık 7 milyon Euro’luk bir bonservis bedeli sunacağı konuşuluyor. Karşı tarafın bu rakama sıcak bakması durumunda, transferin mutlu sonla bitme ihtimalinin yüksek olacağı aktarılıyor.