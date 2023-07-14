Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin yerine koyacağı stoperi buldu!

Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, Brezilyalı stoper ve takımıyla anlaşma sağladı.

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe, Kim Min-Jae'nin takımdan ayrılmasının ardından stoper hattında ciddi sorunlar yaşıyordu.

Geçtiğimiz sezon Attila Szalai'nin düşen performansı, Serdar Aziz'in istikrarsız gidişatı ve Luan Perez'in sakatlanması sonucu takıma dahil olan Samet Akaydın'dan da istenilen verimin alınamamasıyla yeni stoper arayışı başlamıştı.

Sarı-Lacivertli ekip, aradığı stoperi Serie A ekibi Udinese'de buldu. Fenerbahçe, İtalyan ekibin 27 yaşındaki stoperi Rodrigo Becao'yu transfer ediyor.

Becao'yla anlaşılmıştı

Udinese'de başarılı bir sezon geçiren Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği aktarılıyordu.

Atalanta'nın da ilgisine rağmen Brezilyalı oyuncunun, Fenerbahçe ile anlaşma sağlandığı ifade edildi ki son görüşmelerin ardından oyuncuyla da tam anlamıyla anlaşma sağlandı.

Udinese ile de anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Becao tarafıyla herhangi bir sorun yaşamasa da kulübü Udinese'yi bir türlü ikna edememişti. Son haberler, Udinese tarafıyla da sorunun çözüldüğünü ve transferin tamamlandığını gösteriyor.

Fabrizio Romano, Fenerbahçe'nin hem oyuncu hem de Udinese ile anlaşma sağladığını açıkladı. Romano'ya göre Fenerbahçe, bu transfer için toplam 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedelini Udinese'ye ödeyerek yeni stoperini takıma dahil edecek.