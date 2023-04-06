Willian Arao, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada protesto edildi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta sahası Willian Arao, Kayserispor ile Kadıköy'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında protesto edildi.

67. dakikada İsmail Yüksek'in yerine oyuna giren tecrübeli oyuncu, sahaya adımını atar atmaz ıslıklandı. Kadıköy sakinleri, top Arao'ya her geldiğinde oyuncuyu protesto etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ise bu protestolara kızarak elini iki yana açtı ve taraftarlara defalarca tepki gösterdi.

Willian Arao ne söyledi?

Brezilyalı, Fenerbahçe'nin 4-1 kazanıp kupada yarı finale yükseldiği maçın ardından konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Ben, bana sorulan bir soruya cevap verdim. Bana, 'Jorge Jesus, Brezilya'ya gelirse nasıl olur?' diye soruldu. Ben de, 'Giderse başarılı olur ama benim dileğim, onunla birlikte burada uzun yıllar kalmamız' dedim. Sözlerim yanlış anlaşıldıysa özür dilerim."

Willian Arao'ya neden tepki verildi?

ESPN Brezilya'ya açıklamalarda bulunan Arao'nun Jorge Jesus ile sözleri, tam da maç gününde ortaya çıktı. Brezilyalı orta sahanın protesto edilmesine sebep olan sözler şu şekildeydi:

"Jesus büyük bir teknik direktör. Millî takım ile anılan birçok isim var, ama Jorge Jesus, Brezilya’da başarılı olabilir. Millî takıma çok şey katabilir.

"Onun tarzı Brezilya’ya uyuyor. Agresif, sürekli hücumu düşünüyor ve tercih edilirse çok başarılı olacağına inancım tam."