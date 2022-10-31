24 yaşındaki file bekçisi, maçlardan sonra performansını mercek altına aldığını vurgularken taraftarın desteğinin önemine de değindi.

A Millî Takım ve Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır, takım arkadaşlarıyla sürekli maç hakkında analizler yaptıklarını söyledi.

Son dönemde eleştirilerin odağındaki isim olan 24 yaşındaki eldiven, taraftarların takıma verdiği desteğin önemine de değindi.

Ne söylendi?

Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u deplasmanda 5-2 mağlup ettiği maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bayındır, şu yorumu yaptı:

"Taraftarlarımızı desteği bizim için, camiamız için çok önemli. Birlik olduğumuz zaman kendimizi daha güçlü hissediyoruz ve daha iyi mücadele ediyoruz.

"Hem kendi adıma hem de takım adına kesinlikle kötü bir gidişat yok, iyiye gidişat var.

"Biz her şeyin analizini yapıyoruz. Kendi aramızda ne olup bittiğini konuşuyoruz. Eve gittiğimde maçı defalarca, tekrar tekrar izliyorum.

"Taraftarlarımız da bize hem iç sahada hem deplasmanda destek oldular. Onlar bize destek çıktığı zaman biz de arkamızda sağlam bir güç hissediyoruz ve o şekilde mücadele ediyoruz.

"Geriye de düşsek öne de geçsek mücadelemiz hep aynı şekilde olacak."

Jorge Jesus, Altay Bayındır için ne dedi?

İstanbulspor maçının ardından millî kaleciyi tribünlere götürüp taraftarlardan destek isteyen Jesus, basın toplantısında Bayındır ile ilgili şu sözleri aktardı:

"Birlik olmuş bir gurubumuz var. Her zaman oyuncularımın arkasında durmalıyım. Altay'ın taraftarın sevgisine ihtiyacı var. Her oyuncunun iyi oynamadığı dönemler olabilir, taraftarların bunu anlaması gerekiyor.

"Oyuncuyu daha zor duruma sokmamaları lazım. Futbolcular Fenerbahçe'nin ve ambleminin ta kendisi. Biz de taraftardan bunu istiyoruz."