Fenerbahçe kalan dört maçta nasıl şampiyon olur?

Hangi senaryo gerçekleşirse sarı-lacivertliler mutlu sona ulaşır?

Spor Toto Süper Lig'in bitimine dört hafta kaldı fakat tabiri caizse, dananın kuyruğu henüz kopmuş değil. Zirvede Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kıyasıya yarışı sürüyor.

Fenerbahçe, 38. hafta mücadelesinde kritik Aytemiz Alanyaspor deplasmanındaydı. Hücumcu bir kadro ile sahaya çıkan sarı-lacivertlilerde Mesut Özil, 56 gün sonra ilk 11'deydi.

Fakat işler Emre Belözoğlu'nun istediği gibi gitmedi ve Gökhan Gönül 44. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmada gol sesi çıkmayınca sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda kritik iki puan kaybetti.

Yine de Fenerbahçe'nin hâlâ umudu mevcut.

Hangi senaryolar gerçekleşirse Fenerbahçe şampiyon olur?

Sarı-lacivertliler ile Beşiktaş'ın arasında beş puanlık bir fark bulunuyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin artık puan kaybına tahammülü yok. Amaç, kalan dört haftada tüm maçları kazanmak.

Emre Belözoğlu'nun ekibi son dört haftayı galibiyetle kapatıp, Beşiktaş'ın altı puan kaybetmesini bekleyecek. Yani sarı-lacivertliler 12 puan toplayıp Beşiktaş son dört haftada iki kez mağlup olursa, Fenerbahçe şampiyonluğa ulaşacak.

Bununla birlikte Beşiktaş, son dört haftada bir galibiyet üç beraberlik alırsa, Fenerbahçe tüm maçlarını kazandığı takdirde yine mutlu sona ulaşacak.

Sıra Takım Puan Averaj 1 Beşiktaş 78 40 2 Fenerbahçe 73 28 3 Galatasaray 72 35

Fenerbahçe'nin kalan dört maçı kimlerle?

Sarı-lacivertliler, ligin 39. haftasında Kadıköy'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. 3 Mayıs'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Fenerbahçe daha sonra 40. hafta mücadelesinde Ankaragücü'ne konuk olacak.

Bu kritik mücadele de 8 Mayıs'ta, saat 20.30'da oynanacak.

41. hafta maçında 11 Mayıs'ta Sivasspor'u konuk edecek olan sarı-lacivertliler, ligin son haftasında ise 15 Mayıs'ta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş ile Fenerbahçe ligi aynı puanda bitirirse kim şampiyon olur?

İki takımın sezon sonunda aynı puanda kalması sonucu ikili averaja bakılacak. Kadıköy'de rakibini 4-3 mağlup eden Beşiktaş, Vodafone Park'taki mücadele 1-1 sonuçlandığı için ikili averajda rakibinden önde olacak ve ligi şampiyon olarak tamamlayacak.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ikili averaj tablosu

Sıra Takım Puan Averaj 1 Beşiktaş 4 +1 2 Fenerbahçe 1 -1

Beşiktaş ve Galatasaray ligi aynı puanda bitirirse kim şampiyon olur?

Galatasaray-Beşiktaş derbisi henüz oynanmadı fakat ligin ilk maçında siyah-beyazlıkar, Vodafone Park'ta Fatih Terim'in öğrencilerini 2-0 mağlup etmişti. Yani Galatasaray, 40. hafta oynanacak mücadelede Beşiktaş'ı en az iki farkla yenemezse, ikili averajda geri kalacak.Beşiktaş ile Galatasaray ligi aynı puanda bitirirse kim şampiyon olur?

Aslan, Beşiktaş'ı iki farklı mağlup etmesi durumunda ise iş genel averaja kalacak. 38 hafta itibariyle Beşiktaş'ın +40, Galatasaray'ın ise +35 averaj bulunuyor.

Beşiktaş ve Galatasaray'ın ikili averaj tablosu

Sıra Takım Puan Averaj 1 Beşiktaş 3 +2 2 Galatasaray 0 -2

Fenerbahçe ve Galatasaray ligi aynı puanda bitirirse kim şampiyon olur?

Diyelim ki çok büyük bir sürpriz oldu ve Beşiktaş, son haftaya üçüncü sırada girdi. Şayet Fenerbahçe ve Galatasaray sezon sonunda ligi aynı puanda tamamlarsa, ikili averajda Galatasaray önde.Fenerbahçe ve Galatasaray ligi aynı puanda bitirirse kim şampiyon olur?

Kadıköy'de rakibini 1-0 deviren sarı-kırmızılılar, TT Arena'daki maçtan 1-1'lik sonuçla ayrılmıştı. Bu bağlamda eğer iki takım sezonu aynı puanda tamamlarsa sarı-kırmızılılar şampiyon olacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ikili averaj tablosu

Sıra Takım Puan Averaj 1 Galatasaray 4 +1 2 Fenerbahçe 1 -1

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ligi aynı puanda bitirirse kim şampiyon olur?

Sezon sonunda şampiyonluğun üçlü averajla belirlenme ihtimali de var. Peki öyle bir durum gerçekleşirse, şu andaki tabloyu göz önünde bulundurursak kim şampiyon olur?

Bu sezon derbilerde başarılı olan Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ilk maçta Kadıköy'de deplasmanda 4-3 mağlup etti. Daha sonra Vodafone Park'ta Galatasaray'ı 2-0 deviren siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'deki Fenerbahçe derbisinden ile 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray derbisi öncesi Beşiktaş'ın üçlü averaj sisteminde 7 puanı, +3 de averajı bulunuyor ve şu anki tabloyla üçlü averajda lider pozisyonunda. Ama bu durum, 40. haftada oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde değişikliğe uğrayabilir.

Şu anki üçlü averaj tablosunda Galatasaray ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup eden sarı-kırmızılılar, TT Arena'da ise rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'ın 4 puanı, -1 de averajı bulunuyor.

Üçlü averajda en geride olan takım ise Fenerbahçe. Sarı-lacivertliler bu sezon hiçbir derbiyi kazanamadı. Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı birer mağlubiyet ve birer beraberlik alan Fenerbahçe'nin üçlü averaj tablosunda 2 puanı bulunuyor, averajı ise -2.

38. hafta itibariyle üçlü averaj puan durumu

Sıra Takım Puan Averaj 1 Beşiktaş 7 +3 2 Galatasaray 4 -1 3 Fenerbahçe 2 -2

Sonuç olarak, eğer sezon sonu şampiyon üçlü averaj ile belirlenirse, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı olmayacak. Galatasaray eğer Beşiktaş'ı üç farklı mağlup ederse, üçlü averajda siyah-beyazlıların önüne geçecek ve şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray eğer Beşiktaş'ı iki farkla yenerse, puanlar ve averajlar eşitlenecek fakat siyah-beyazlılar, derbilerde 7 gol attığı için, şu ana kadar 1 gol atmış Galatasaray'a karşı üstün gelecek ve zafere ulaşacak.