Sarı-lacivertliler, Jorge Jesus'un isteği üzerine Hollandalı sol beki 4,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Fenerbahçe, Parma'nın sol beki Jayden Quinn Oosterwolde’yi kadrosuna kattığını duyurdu.

21 yaşındaki sol bek, kendisini 4,5 yıllığına sarı-lacivertli formaya bağlayan sözleşmeye imzasını attı.

Ne söylendi?

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Parma Calcio 1913 forması giyen sol bek oyuncusu Jayden Quinn Oosterwolde’nin transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

"4.5 yıllığına renklerimize bağlanan Jayden Quinn Oosterwolde’ye kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz."

Jayden Quinn Oosterwolde ne dedi?

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'nin yeni sol beki, şunları söyledi:

"Burada olduğum için çok mutluyum. Büyük bir aileye geldim. Maçlar oynamak için sabırsızlanıyorum. Taraftarlarımızdan sosyal medya üzerinden çok fazla destek mesajı aldım. Onlarla stadyumda buluşmayı dört gözle bekliyorum."

Jorge Jesus'un onayından geçti

İmza töreninde bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, transferi ince eleyip sık dokuduklarını vurgulayarak, Oosterwolde’nin Jorge Jesus'un istediği profilde bir sol bek olduğunu söyledi.

"Çok ama çok zor bir transfer oldu. Fenerbahçe scouting departmanının, futbol planlama tarafının büyük katkıları var. Fenerbahçe scout departmanına buradan teşekkür ediyorum.

"Teknik Direktörümüz takıma dâhil etmek istediği sol bek tiplemesini izah ettikten sonra dersimizi çalıştık. Bizim taraf emin olduktan sonra oyuncuyu hocamızın teknik heyetine sunduk. Onlar da oyuncuyu çok beğendi.

"En sonunda hocamız takip etti ve karar kıldık. Uzun ve zorlu bir süreçten sonra kadromuza kattık. Hem tecrübesi hem de yaşı tam bizim istediğimiz seviyede. Umarım buradaki performansıyla önce bize katkı yapar, daha sonra Hollanda milli takımına kadar yükselir.

"Bu sene yaşından dolayı yabancı limitinde de problem olmuyor. Çok iyi futbolcu ve çok iyi bir karakteri takımımıza kattık.

"Transfer sürecindeki zorlu anlarda da Sayın Başkanımız kendisi bizzat devreye girip transferi bitirmemize yardımcı oldu. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum.”