Fenerbahçe ile Galatasaray, Villarreal ve Rayo Vallecano ile karşılaşacak

Süper Lig'in ilk iki sırasında yer alan Fenerbahçe ile Galatasaray, Kulüpler Birliği Vakfı'nın organize ettiği dostluk turnuvasında yer alacak.

Süper Lig'de Dünya Kupası arasına zirvede giren ve UEFA Avrupa Ligi'nde de adını son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe, lige verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı’nın düzenleyeceği dostluk turnuvasında yer alacağını açıkladı. Sarı-lacivertli takım bu doğrultuda İspanyol ekipleri Rayo Vallecano ve Villarreal ile iki dostluk maçı yapacak.

Fenerbahçe'nin konuya dair açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımız, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilecek dostluk turnuvasında La Liga ekipleri Rayo Vallecano ve Villarreal ile maç yapacak.

Kulüpler Birliği Vakfı, dört yıldır iş birliği içerisinde olduğu La Liga ile Katar'da gerçekleştirilecek Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada dostluk turnuvası düzenleyecek.

2019 yılında İspanya’nın Madrid kentinde Süper Lig Kulüp Başkan ve üst düzey yöneticilerinin katıldığı 2 günlük çalıştay yapan Kulüpler Birliği Vakfı; yine 2019 yılında hazırladığı Lisans Talimatıyla alakalı yaptığı çalışmalar çerçevesinden LaLiga’nın kullandığı lisans talimatını incelemiş ve 2 günlük ortak çalışma yaparak tüm sistem detaylı olarak anlatılmıştı.

Üyesi olduğu Avrupa Ligler Birliği aracılığıyla Avrupa’daki liglerle iyi ilişkiler kuran Kulüpler Birliği Vakfı, iş birliği içerisinde olduğu LaLiga ile şimdi de Katar’da 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek FIFA Dünya Kupası arasında dostluk turnuvası düzenliyor.

Futboldan uzak geçecek sezon arasında futbolseverlere yönelik düzenlenecek turnuvanın programı şu şekilde:

30 Kasım Çarşamba saat 20.00

Fenerbahçe-Rayo Vallecano / Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

3 Aralık Cumartesi saat 16.00

Galatasaray-Rayo Vallecano / Ali Sami Yen Spor Kompleksi

3 Aralık Cumartesi saat 19.00

Fenerbahçe-Villarreal CF / Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

6 Aralık Salı saat 20.00

Galatasaray-Villarreal CF / Ali Sami Yen Spor Kompleksi"