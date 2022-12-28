Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Kıtalararası derbide yine nefesler tutulacak...

2022 Dünya Kupası'nın ardından Spor Toto Süper Lig yeniden başladı ve tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük rekabeti olarak kabul edilen Fenerbahçe - Galatasaray maçı, 2023 yılının başında oynanacak.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı ne zaman?

Kıtalararası derbi, 8 Ocak 2023 Pazar akşamı oynanacak. Ülker Stadı'ndaki dev derbi, saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe - Galatasaray maçının hakemi kim?

Büyük derbinin hakemi henüz açıklanmadı. GOAL Türkiye, açıklandığında burayı güncelleyecek.

Fenerbahçe - Galatasaray maçı hangi kanalda?

İki büyük takımın karşılaşacağı derbi, yayıncı kuruluş beIN Sports'tan canlı olarak ekranlara gelecek.