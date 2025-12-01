Fenerbahçe, Galatasaray derbisine 66 hafta sonra bir ilki yaşamak için çıkıyor

Süper Lig’de bu akşam futbolun kalbi Kadıköy’de atacak. Fenerbahçe, uzun süredir beklediği liderlik fırsatını derbiyle birlikte yakalamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray’ı mağlup etmeleri halinde tam 66 hafta sonra yeniden zirveye çıkacak.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak dev mücadele, sadece rekabetin değil şampiyonluk hesaplarının da seyrini değiştirebilir. Haftaya 32 puanla lider giren Galatasaray, kaybetmediği takdirde yerini koruyacak. 31 puanlı Fenerbahçe ise taraftarı önünde kazanarak sezonun en kritik virajlarından birini başarıyla dönmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe 66 hafta sonra bir ilki hedefliyor

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında galip gelmesi halinde Süper Lig'de 66 hafta sonra liderlik koltuğuna oturacak. Bu sezon Süper Lig’de hiç yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 13 maç sonunda 9 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Domenico Tedesco yönetiminde tüm kulvarlarda 11 maçlık yenilmezlik serisine sahip olan sarı-lacivertliler, ligdeki namağlup unvanını da Galatasaray karşısında korumak istiyor.

İki dev, lig tarihinde 137. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette toplam galibiyet sayılarında Fenerbahçe’nin 53–38 üstünlüğü bulunuyor. Kadıköy’deki son yıllara bakıldığında ise tablo dikkat çekici: Fenerbahçe, sahasında oynadığı son sekiz derbinin sadece birini kazanabildi. Buna karşın Galatasaray, son altı Kadıköy ziyaretinin dördünde sahadan üç puanla ayrıldı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde çıkışa geçen Fenerbahçe, Eylül 2025’ten bu yana ligde en fazla galibiyet alan ve en çok puan toplayan takım konumunda.

Sarı-lacivertliler, bu ivmeyi ezeli rakibi karşısında da sürdürerek haftalar sonra gelen liderlik fırsatını değerlendirmek istiyor.

Kadıköy’de nefesleri kesecek maç, 1 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.