Fenerbahçe-Galatasararay derbisine Ali Koç'un devre arasında söylediği sözler damga vurdu

Galatasaray karşısında unutulmaz bir galibiyet elde eden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un sözleri yankı uyandırdı.

Süper Lig’de şampiyonluk yolundaki en kritik virajlardan biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde kazanan Çağlar Söyüncü’nün attığı tek golle Fenerbahçe olurken, 90 dakika boyunca yaşananlar uzun yıllar unutulmayacak cinstendi. Djiku’nun maçın 21. Dakikasında iki sarı kartla atılmasının ardından oyunun büyük bölümünü eksik oynayan sarı-lacivertli takımda başkan Ali Koç devre arasında takımla motivasyon konuşması yaptı.

Ali Koç'un sözleri

Sports Digitale’den Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgiye göre devre arasında soyunma odasıyla görüntülü bir konuşma gerçekleştiren Koç, “ugün kazansanız da kazanmasanız da her birinizle gurur duyuyorum. Siz harika oyunculardan, harika karakterlerden oluşan mükemmel bir takımsınız. 10 kişi olsanız da sahaya koyduğunuz ruhla bu maçı alacaksınız. Haydi beyler ailemiz için, Fenerbahçe için. Alın bu maçı. Kimin hak ettiğini herkese gösterin. Hak eden sizsiniz” dedi.



Karşılaşmanın ardından büyük bir mutluluk yaşayan Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal ise mücadeleye çok iyi hazırlandıklarını belirtirken, “Tüm taraftarlarımızı önümüzdeki hafta oynayacağımız maça davet ediyorum. Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu maç çok uzun yıllar boyunca unutulmayacak” dedi.