Haberler Maçlar
Fenerbahçe

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza: "Yuvama dönüyorum"

Samet Çayır
23:45 GMT+3 29.11.2022
Alex de Souza, Fenerbahce
Fenerbahçe'nin ikonu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Kulüp efsanelerinin, bir takımdan ayrılmasının üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin onlar hep özlenir ve takip edilir.

Kuşku yok ki Alex de Souza da Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en büyük figürlerinden biri.

Brezilyalı eski yıldız, sosyal medyada yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı ve beklenti oluşturdu.

Ne söylendi?

Twitter hesabından salı günü bir paylaşım yapan Alex, Türk bayrağı emojisini koyup, "Yuvama dönüyorum" yorumunu yaptı.

Bu twetten sonra Alex'in, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un teknik ekibine katılacağına dair dedikodular çıktı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise Fenerbahçe ikonunun, Türkiye'ye tatil için geleceğini yazdı.

Alex de Souza'nın antrenörlük kariyeri

Antrenörlük kariyerine Sao Paulo'nun B Takımı'nda başlayan Alex, CBF Academy'den Pro A ve Pro B lisanlarını aldıktan sonra Universidade Futebol'da yönetim kursu alarak yeni takımına imza attı.

Brezilya Serie A'dan Serie B'ye düşen Avai, Alex ile 2023 sezonu için anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Alex de Souza'nın yeni kulübünde yardımcıları PC de Oliveira ve Joao Paulo Cavalcanti oldu.

Editörün Seçtikleri

Bize Ulaşın
Hizmet Kullanım Şartları
Gizlilik İlkesi

Copyright © 2022 Goal (Türkçe) Her hakkı saklıdır. Goal (Türkçe)'da yer alan hiçbir içerik, Goal (Türkçe)'un yazılı onayı olmaksızın yayınlanamaz, yeniden yazılamaz ve bu içeriklerin dağıtımı yapılamaz.