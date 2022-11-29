Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza: "Yuvama dönüyorum"

Fenerbahçe'nin ikonu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Kulüp efsanelerinin, bir takımdan ayrılmasının üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin onlar hep özlenir ve takip edilir.

Kuşku yok ki Alex de Souza da Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş en büyük figürlerinden biri.

Brezilyalı eski yıldız, sosyal medyada yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı ve beklenti oluşturdu.

Ne söylendi?

Twitter hesabından salı günü bir paylaşım yapan Alex, Türk bayrağı emojisini koyup, "Yuvama dönüyorum" yorumunu yaptı.

🇹🇷Yuvama dönüyorum.. — Alex de Souza (@Alex10) November 29, 2022

Bu twetten sonra Alex'in, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un teknik ekibine katılacağına dair dedikodular çıktı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise Fenerbahçe ikonunun, Türkiye'ye tatil için geleceğini yazdı.

Alex de Souza tatile geliyor. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) November 29, 2022

Alex de Souza'nın antrenörlük kariyeri

Antrenörlük kariyerine Sao Paulo'nun B Takımı'nda başlayan Alex, CBF Academy'den Pro A ve Pro B lisanlarını aldıktan sonra Universidade Futebol'da yönetim kursu alarak yeni takımına imza attı.

Brezilya Serie A'dan Serie B'ye düşen Avai, Alex ile 2023 sezonu için anlaşma sağladıklarını açıkladı.

Alex de Souza'nın yeni kulübünde yardımcıları PC de Oliveira ve Joao Paulo Cavalcanti oldu.