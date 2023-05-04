Alex de Souza'nın, Brezilya'daki teknik direktörlük kariyeri pek parlak başlamadı.

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerine istediği gibi başlayamadı.

Brezilya Serie B ekibi Avai, Alex ile yolların ayrıldığını açıkladı. Avai'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bildirildi. Duyuruda, Alex'in yardımcıları PC de Oliveira ve Joao Cavalcanti'nin de kulüpten ayrıldığı ifade edilirken, Alex'e ve ekibine teşekkür edildi.

Alex de Souza ne söyledi?

Fenerbahçe efsanesi, Instagram'dan yaptığı paylaşımda kulübe şu sözlerle veda etti:

"Başkana ve tüm yönetim kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Kulüpteki tüm personele teşekkür etmek istiyorum. Tüm teknik heyete ve personele teşekkür etmek istiyorum. Avaiano taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Tüm oyunculara çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün ayrılıyorum ve bu takımın, uzaktan bir taraftarı olacağım. Herkesin çok çalışması ve en büyük hedefe ulaşması dileğiyle. Bu büyük fırsat için teşekkürler!!!"

Alex de Souza'nın Avai performansı

2023'ün ocak ayında Avai'de göreve başlayan Brezilyalı teknik direktör, Serie B ekibinin başında 18 resmî maça çıktı.

Alex, söz konusu 18 mücadelede altı galibiyet, üç beraberlik, dokuz da yenilgi aldı.

Avai, Alex yönetiminde ligde yeni sezonda dört haftada üç mağlubiyet, bir galibiyet elde etti. Brezilya ekibi son olarak 3 Mayıs'ta evinde Vila Nova'ya 3-0 mağlup oldu.