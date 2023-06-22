Boşnak golcü Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye transferini tamamlamak adına İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, Edin Dzeko transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, Boşnak golcünün transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrolünden geçmek için İstanbul'a geleceğini duyurdu.

Ne söylendi?

Sarı-lacivertli kulübün resmî internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a gelecektir."

Fenerbahçe'nin bu açıklamasından yaklaşık iki saat sonra yıldız oyuncu, İstanbul'a geldi.

Böylelikle Fenerbahçe, bir süredir gündemde olan Dzeko transferini tamamladı. 37 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünde herhangi bir sorun çıkmaması halinde sarı-lacivertli kulübe iki yıllık imza atacak.

Edin Dzeko'nun 2022-23 sezonu performansı

37 yaşındaki santrfor, geçen sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 52 maça çıktı. Dzeko, söz konusu 52 karşılaşmada 14 gol atıp dört asist yaptı.

Yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde dört gol atarak takımının finale çıkmasında önemli bir rol oynadı ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Manchester City ile oynanan final mücadelesinde sahada yer aldı.