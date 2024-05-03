Edin Dzeko'nun ilerleyen yaşı nedeniyle santrfor bölgesini güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, tanıdık bir ismi gündemine aldı.

Süper Lig’in son dört haftasına lider Galatasaray’ın dört puan gerisinde giren Fenerbahçe’de gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları şimdiden başladı. Akşam’da yer alan habere göre sarı-lacivertli takım Edin Dzeko’nun ilerleyen yaşının da etkisiyle santrfor bölgesini güçlendirmek için harekete geçerken, öne çıkan isim Fenerbahçe’nin eski yıldızı Vedat Muriqi oldu.



La Liga takımlarından Mallorca’da forma giyen Kosovalı golcü Fenerbahçe’de geçirdiği tek sezonun ardından 2020 yazında 21 milyon euroluk bonservis bedeliyle Serie A takımlarından Lazio’ya transfer olmuştu.

Mallorca'da kendini buldu

Son iki sezondur Mallorca’da oynayan Muriqi burada sergilediği performansla İspanya’nın en etkili golcülerinden biri olmayı başarırken, geçen sezon 15, bu sezon da 6 gol attı.

Maç başına 5,4 kafa topu kazanan ve bu alanda Avrupa’nın en iyilerinden biri olan Muriqi, sarı-lacivertli takıma 2019 yazında 3.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Çaykur Rizespor’dan transfer olmuştu. Fenerbahçe’deki ilk ve tek sezonunda tüm kulvarlarda 36 maça 17 gol sığdıran Muriqi özellikle sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlığın da etkisiyle performans düşüklüğü yaşamıştı.