Beşiktaş'ın gündeminde olan Dusan Tadic, Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a geliyor.

Fenerbahçe, Ajax'tan ayrılan Dusan Tadic ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Dusan Tadic'in transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmış ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere kulübümüze davet edilmiştir."

Tadic, Ajax formasıyla çıktığı 241 maçta 108 gole imza attı.

Beşiktaş'ın gündemindeydi

Sırp orta saha, bir süredir Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyordu. Siyah-beyazlıların, Tadic'i transfer etmesi yüksek bir ihtimal olarak görülüyordu.

Ancak Fenerbahçe son anda araya girdi ve Ajax'ın yıldızını İstanbul'a getirdi.