Sarı-lacivertli kulüp, uzun süredir gündeminde bulunan Dominik Livakovic'i İstanbul'a getirdi.

Altay Bayındır ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Dominic Livakovic'e imza attırmak üzere. Sarı-lacivertli kulüp, Hırvat kaleciyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Ne söylendi?

Fenerbahçe'nin resmî internet sitesinden perşembe sabahı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic’in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır.

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"Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Livakovic, bu açıklamadan 2-3 saat sonra öğle saatlerinde İstanbul'a geldi.

Dominic Livakovic'in kariyeri

Profesyonel futbol kariyerine 2010'da ülkesi Hırvatistan'ın NK Zadar kulübünde başlayan Livakovic, 2012'de NK Zagreb'e transfer oldu.

Üç sezon NK Zagreb'de forma giyen Hırvat kaleci, 2015 yılında 625 bin Euro bonservis ücreti karşılığında Dinanmo Zagreb'e gitti.

Daha sonra Dinamo Zagreb, Livakovic'i eski kulübü NK Zagreb'e bir sezonluğuna kiraladı. 2016'da kiradan geri dönen Hırvat kaleci, yedi senedir Dinamo Zagreb kalesini koruyor.

Hırvatistan A Millî Takımı'nın kalesini 45 maçta koruyan 28 yaşındaki eldiven, 2022 Dünya Kupası'nda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı