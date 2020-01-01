Fenerbahçe, Diego Perotti'yi kadrosuna katmak istiyor

Fenerbahçe'nin Roma'nın Arjantinli oyuncusunu kadrosuna katmak için girişimlere başladığı iddia edildi.

Son iki sezondur ligde şampiyonluk yarışının bir hayli uzağında kalan 'de gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

Sabah' ta yer alan habere göre, sarı-lacivertliler 'nın Arjantinli sol kanat oyuncusu Diego Perotti'nin transferini bitirme aşamasına geldi.

1988 doğumlu olan Perotti'nin Roma ile bir yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen kulübünden ayrılmak için izin istediği iddia edildi. 'de oynamaya sıcak baktığı da belirtilen Arjantinli oyuncunun transferinin sezon sonunda kesinlik kazanması bekleniyor.

Bu sezon 'da 14, 'nde 4, İtalya Kupası'nda ise bir maçta forma giyen Perotti, 4 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.