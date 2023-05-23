Fenerbahçe, stoper oyuncusu Samet Akaydin'in PFDK'ye sevk edilmesine tepki gösterdi. TFF ise daha sonra, Akaydin için ceza verilmediğini duyurdu.

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Samet Akaydin'in yere tükürdüğü ana ait görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gerginlik, tırmanarak devam ediyor.

Trabzonspor, Samet'in bu hareketi yaparken o esnada gol sevinci yaşayan ve secdeye yatan Trezeguet'i hedef aldığını gösterirken Fenerbahçe ise bu iddiaları tamamen yalanlıyor ve stoper oyuncusuna iftira atıldığını bildiriyor.

Sarı-lacivertli kulüp, Akaydin'in PFDK'ye sevk edilmesinin ardından bir açıklama yaparak duruma tepkisini dile getirdi.

Ne söylendi?

Fenerbahçe'nin resmî internet sitesinden salı günü öğle saatlerinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Hukuk Müşavirliği’nin, futbolcumuz Samet Akaydın’ı kamera görüntülerinde eylemi yapmadığı net bir şekilde ispatlı olmasına rağmen sosyal medyada tribünden çekilmiş manipülatif bir görüntü servis edilmesi ve takiben sosyal medyada oluşturulan algı neticesinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etmesi Türk futbolu adına tarihi bir skandaldır.

"Sorunsuz ve dostane ortamda geçen bir maçta, hiçbir maç raporunda yer almayan ve gerçek olmayan bir gündem üzerinden, Trabzon’da doğmuş, Trabzonspor altyapısında yetişmiş, milli takımımızın da formasını terleten bir futbolcunun iftira ile kamuoyu önüne atılması, TFF’nin Fenerbahçe’ye bakış açısının en net göstergesidir.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; Bu sevkte imzası olan TFF Hukuk Müşavirliği başta olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu çatısı altında görev yapan her bir yetkiliye çağrıda bulunuyor; bu hukuksuzluğun derhal çözümlenmesini bekliyoruz."

Samet Akaydin'e ceza çıkmadı

Fenerbahçe'nin açıklamasından birkaç saat sonra PFDK kararları açıklandı. TFF'nin resmî internet sitesinden yapılan açıklamada Samet Akaydin için ceza verilmediği şu sözlerl duyuruldu:

"FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 18.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SAMET AKAYDİN hakkında, rakip takım sporcusuna yönelik tükürme eylemi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir."

Bu arada PFDK, Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'ya iki maç ceza verdi.