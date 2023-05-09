Championship ekibi Hull City'nin Fenerbahçe'den kiraladığı yıldız futbolcu, takımdan ayrıldı.

2020 yılında 2.20 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Yunan ekibi PAOK’tan Fenerbahçe’ye transfer olan ve bu sezonun başında Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City’ye kiralanan Dimitris Pelkas, flaş bir hamle yaptı.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Yunan orta saha, Hull City’den ayrıldı.

29 yaşındaki futbolcunun yeni takımı ise kısa süre içerisinde belli olacak.

Fenerbahçe, Dimitris Pelkas için opsiyon hakkını kullanacak mı?

Fenerbahçe'den önce yıldız futbolcuyu bünyesinde barındıran PAOK'un, Pelkas'ı bir kez daha kadrosuna katmak için oyuncuya teklif yaptığı iddia edildi.

Yunan futbolcu, 5 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe ile 3+1 yıllık bir sözleşemeye imza atmıştı. Sarı lacivertli kulübün, Pelkas'ın sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanması beklenmiyor.

Bu nedenle Yunan oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde sona erecek ve Pelkas, serbest statüde olacak.