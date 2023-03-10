Sevilla deplasmanında takımını destekleyen Fenerbahçeli taraftarlar, polis şiddetine maruz kaldı.

Fenerbahçe, Sevilla deplasmanında polis tarafından darp edilen taraftarlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sarı-lacivertli kulüp, ayrıca şikâyet dilekçesi için gerekli girişimlerin yapıldığını da duyurdu.

Ne söylendi?

Kulübün resmî internet sitesinden 'Taraftarlarımıza geçmiş olsun' başlığı ile yayımlanan metinde şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın dün Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçını izlemek için İspanya’nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda bulunan taraftarlarımıza İspanyol polislerin kabul edilemez tutum ve olumsuz yaklaşımlarını takip ettik.

"Öncelikle bu süreçte sebepsiz şekilde saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin ilk anından itibaren konuyu takip eden, yaşananlara hassasiyetle yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliği ile de görüşen Kulübümüz; ilgili yerlere resmi şikayet dilekçelerinin gönderilmesi için gerekli adımları atmıştır.

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konuyu Madrid Büyükelçiliğimiz üzerinden takipte olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Sevilla - Fenerbahçe maçında neler yaşandı?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Sevilla'ya 2-0 mağlup olduğu mücadelede sarı-lacivertli taraftarlardan bazıları polis şiddetine maruz kaldı.

Karşılaşma oynanırken, Ramon Sanchez Pizjuan'da yaşananların görüntüleri sosyal medyaya düştü ve büyük tepki çekti.

Fenerbahçe şimdi yasal süreci başlattı ve konunun takipçisi olacağını duyurdu.