Fenerbahçe sezon değerlendirmesi: Klasik başlangıç, sürpriz son

Kadıköy'de protesto sesleri, sezonun sonunda yerini bahar havasına bıraktı. Şimdi umut edilen tek şey, bu baharın devam etmesi.

Fenerbahçe, sezona Vitor Pereira'nın ikinci döneminde büyük umutlarla başlamıştı. Fakat bazı kırılma maçları, zaten son yıllarda oldukça kırılgan olan takımın belini büktü.

Bunlardan en önemlisi Trabzonspor deplasmanıydı. Kim Min-Jae'nin oyundan atılması ve zorlu deplasmanda alınan mağlubiyet, birçok insana göre sezonun kırılma anıydı.

Pereira, ilk döneminde olduğu gibi yine hikâyesini tamamlayamadı ve yola İsmail Kartal ile devam edildi.

Gerçekten de kimse, Fenerbahçe'nin eski oyuncunun böylesine harika iş çıkaracağını tahmin etmezdi.

Sarı-lacivertliler, ligi ikinci sırada tamamladıysa bunda en büyük pay sahibi, takımı bir arada tutan, tamamen sahaya odaklanan futbolcular üzerine bir oyun inşa eden İsmail Kartal'dı.

Sezon sonunda ona hak ettiği şekilde veda edildi ve sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus ile yeni bir sayfa açıldı.

Sezonun oyuncusu:

Vitor Pereira'nın hediyelerinden biri olan Kim Min-Jae, sezon boyunca kalitesini gösterdi ve bir dizi Avrupa kulübünü peşine taktı.

Uzun boyuna rağmen hızı, hamle ve önsezi yeteneği ile gerçekten Süper Lig'in çok üzerinde, elit seviyede bir stoper olduğunu kanıtladı.

Zaten Jorge Jesus da imza töreninde düzenlenen basın toplantısında Güney Koreli futbolcunun kalitesinden bahsetti.

AA

Sezonun golü:

Mergim Berisha, geçen sezon beklentileri karşılayamamış olabilir. Fakat bu durum, onun sezonun akılda en fazla kalan golü attığı gerçeğini değiştirmez.

4 Kasım 2021'de UEFA Avrupa Ligi'nde Antwerp deplasmanına çıkan sarı-lacivertliler, karşılaşmayı 3-0 kazanmayı başardı.

29. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından harika bir voleyle fileleri havalandıran Berisha, sezonun en çarpıcı gollerinden birine imza attı.

AA

Sezonun performansı:

Mesut Özil, Fenerbahçe için elbette sezonun hayal kırıklıklarından biri oldu. Fakat Galatasaray derbisinde sergilediği performans hâlâ akıllarda.

Sarı-lacivertlilerin, NEF Stadı'nda Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmesinde Özil'in payı çok büyüktü.

Sadece attığı gol değil. Hem mental hem de fiziksek olarak çok diriydi. Hızlı hücumları orkestra şefi gibi yönetti ve rakibin direncini kırdı.

Aslında ondan sezon boyunca beklenen şeyi, belki de bir maça sığdırdı.

Sezonun hayal kırıklığı:

Biraz ironik olabilir ama asla bir çelişki değil. Zira Mesut Özil, Galatasaray maçındaki performansı bir kenara dursun, çoğu maçta o seviyenin yakınına bile yaklaşamadı.

Fiziksel olarak sezon genelinde hiç hazır bir görüntü vermedi. Belki de ticari işleri, sahaya odaklanmasını engelledi ve sezon sonuna doğru kadro dışı kaldı.

Jorge Jesus, imza töreninde kulübün aldığı kararın devam edeceğini duyurdu. Özil ise ısrarlar sözleşmesi sona erene kadar takımda kalacağını söylüyor.

Geleceği bilemeyiz. Fakat yıldız futbolcunun Fenerbahçe kariyerinin şu ana kadar koca bir hayal kırıklığı olduğunu söyleyebiliriz.

AA

Sonuç:

Fenerbahçe için her sezona yeni bir sayfada başlamak, artık bir gelenek haline geldi. Jorge Jesus, Ali Koç döneminde Phillip Cocu, Ersun Yanal, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira ve İsmail Kartal'ın ardından takımın başına geçen yedinci teknik direktör oldu.

Senaryo benzer, fakat hikâyenin bu kez mutlu sonla bitmesi için daha fazla umut var.

Çünkü belki de Ali Koç döneminde takımın kadro iskeleti ilk kez bu kadar net. Aynı zamanda Avrupa'nın sayılı hocalarından biri takımın başına geçti.

Yeni sezonu, en fazla Fenerbahçeli taraftarlar heyecanla bekliyor olmalı.

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