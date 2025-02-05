Fenerbahçe'de yeni transfer Ognjen Mimovic ile yollar imzadan sadece 5 gün sonra ayrılıyor!

Fenerbahçe’nin yeni transferi Ognjen Mimovic’in yabancı kontenjanı nedeniyle 6 aylığına kiralanması gündemde.

Fenerbahçe’nin kısa süre önce kadrosuna kattığı Ognjen Mimovic’in geleceğiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, transfer dönemi bitmeden genç sağ beki kiralık göndermeyi planlıyor.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaptığı takviyelerle yabancı oyuncu sayısını 15’e çıkardı. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kuralları gereği sarı-lacivertliler kadrosuna yalnızca 14 yabancı oyuncu dahil edebilecek. Bu durumda bir ismin kadro dışı kalması gerekecek.

Haber Global’in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi bu sorunu çözmek için Mimovic’i sezon sonuna kadar kiralamayı düşünüyor. 20 yaşındaki Sırp futbolcunun Türkiye’de bir takıma veya transferin açık olduğu liglerden birine geçici olarak gönderilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe ile uzun vadeli planlar

Fenerbahçe, Kızılyıldız’dan transfer ettiği genç sağ bek ile 4.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Kulüp, Mimovic’i geleceğe yönelik bir yatırım olarak değerlendiriyor ve düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralayarak gelişimini sürdürmesini hedefliyor.

Bu gelişmeler ışığında, genç oyuncunun kiralık olarak hangi takıma gideceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.