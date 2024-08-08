Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Brezilya Milli Takımı'nın orta sahası oldu.

Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kala orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe’de yeni bir isim gündeme geldi. Radyospor’dan Yılmaz Dirim’in aktardığı haberde sarı-lacivertli takımın Brezilya Serie A ekiplerinden Fluminense’nin formasını giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Andre Trindade ile ilgilendiği ve Mario Branco’nun görüşmeleri sürdürdüğü öne sürüldü.

Dirim’in aktardığı bilgiye göre bir yandan Fiorentina ile Sofyan Amrabat için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe’de Andre isminin gündeme gelmesinin ardından Jose Mourinho da bu teklife onay verdi.

Fred aranıyor

Lille maçının ardından Fred’in yokluğundan yakınan ve sakatlığı nedeniyle bu karşılamada forma giyemeyen yıldız ismin önemine değinen Mourinho’nun bir an önce orta sahaya takviye istediği biliniyor.



Çok sayıda Premier Lig takımının yakın ilgi gösterdiği Andre takımıyla Copa Libertadores şampiyonluğu yaşamıştı. Orta sahadaki yüksek pas yüzdesiyle dikkati çeken 23 yaşındaki 6 numara sergilediği performansla Brezilya Milli Takımı’na kadar yükseldi ve beş kez ülkesi adına oynadı.

Transferin resmiyet kazanması halinde Fenerbahçe’nin Fluminense’ye en az 25 milyon euro ödemesi bekleniyor.