Fenerbahçe'de Szymanski çılgınlığı! Serie A devleri transfer için kapıda

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanki için İtalyan devleri transfer rekabetine başladı.

Sarı-Lacivertli ekibin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, performansıyla İtalya'nın önemli ekiplerinin transfer listesinde bulunuyor.

Ne söylendi?

İtalyan basınında yer alan haberde, Milan ve Napoli'nin Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu ile ilgilendiği aktarıldı.

Haberin detaylarında; Szymanski'nin özelliklerine de değinilirken 25 yaşındaki futbolcunun hem orta saha hem de 10 numara olarak görev yapabildiğinin altı çizildi.

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Bonservisi açıklandı!

Szymanski'ye Napoli ve Milan dışında Avrupa'dan farklı takımlardan da ilgi olduğu yazıldı. Fenerbahçe'nin oyuncusuna olan ilginin farkında olduğu ve Szymanski için bonservis beklentisinin en az 25 milyon euro olduğu yazıldı.

Performansı

Fenerbahçe'de bu sezon 42 maçta sahaya çıkan Szymanski, 5 gol attı ve 9 asist yaptı.

Szymanski'nin şu andaki güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor ve Polonyalı orta sahanın Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi var.