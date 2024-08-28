Fenerbahçe, sol stoper arayışında Galatasaray'ın da ilgilendiği Mario Hermoso'yu gündemine aldı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sabah'ta yer alan habere göre teknik direktör Jose Mourinho'nun sol ayaklı stoper talebi doğrultusunda bu bölge için temaslara başlayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da ilgilendiği İspanyol stoper Mario Hermoso'yu radarına aldı.

Mario Hermoso, futbol kariyerine Real Madrid altyapısında başladı ve bugüne kadar İspanya dışına çıkmadı. 2019-2024 yılları arasında Atletico Madrid forması giyen 29 yaşındaki oyuncu, bu yaz serbest kaldı. Habere göre Fenerbahçe, Hermoso'nun talep ettiği yıllık 5 milyon euro ve imza parasını karşılayarak transferde Galatasaray ile yarışacak.

Hermoso'nun talibi çok

La Liga'da 185 maça çıkan Hermoso, kariyeri boyunca toplam 304 karşılaşmada forma giydi, 15 gol ve 12 asist kaydetti. İspanya Milli Takımı'nda ise 5 kez görev yaptı.

Geride bıraktığımız sezonda Diego Simeone'nin takımında 42'si ilk 11'de olmak üzere 45 maçta görev yapan Hermoso'nun hem Avrupa'dan hem de Suudi Arabistan'dan çok sayıda talibinin olduğu biliniyor.

Fenerbahçe'de bu transfer operasyonunun olumlu sonuçlanması halinde Rodrigo Becao'nun İtalya'ya dönmesi, Samet Akaydin ile de yolların ayrılması bekleniyor.

Öte yandan sarı-lacivertli takımda daha önce gözden çıkartılan Serdar Aziz'in de kısa bir süre içerisinde yeni bir takımla anlaşarak kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.