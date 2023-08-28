Fenerbahçe'de Luan Peres gidiyor, Chelsea'nin yıldızı geliyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de Luan Peres'in ayrılması an meselesiyken Chelsea'nin stoperi radarda...

Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi olsa da stoper bölgesi için önemli bir gelişme yaşanıyor. Brezilyalı stoper Peres için çok sayıda teklif var. Peres iyi bir fiyata satılırsa Fenerbahçe'nin ilk hedefi Chelsea'nin yıldız stoperi Malang Sarr...

Ne söylendi?

Sarı-Lacivertli kulübün Brezilyalı stoperi Luan Peres için artan teklifler sonrasında Fenerbahçeli kurmaylar yeni bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor. Fanatik'in haberine göre; Luan Peres için birçok Avrupa kulübünden teklifler gelirken bir Arap kulübünün Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu bildirildi.

Fenerbahçe, Luan Peres'i iyi bir fiyata satması durumunda gündemine bonservisi Chelsea'de olan Senegal asıllı Fransız stoper Malang Sarr'ı alacak.

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Geçtiğimiz sezonu Monaco'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki stoperin piyasa değeri 6 milyon Euro civarında olsa da 2-3 milyon Euro civarında bir paraya transferin bitirilebileceği ifade ediliyor.

Ancak, bu transfer için öncelikle Peres'in takımdan ayrılması gerekiyor. Brezilyalı stoperin, kısa süre içerisinde transferinin gerçekleşeceği ve Fenerbahçe'nin yeni stoperine kavuşacağı vurgulanıyor.