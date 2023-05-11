Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi sona erdikten sonra potansiyel hoca hedeflerinden en kuvvetlisi Vincenzo Montella.

Fenerbahçe'de eleştirilerin hedefindeki isim olan teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği merakla bekleniyor.

Daha önce yaptığı açıklamada, "Başkan Ali Koç burada olursa oturur konuşuruz. Ancak başkan ayrılırsa ben de burada kalmam" diyen Portekizli hocanın, mevcut yönetim kalsa bile takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.

Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında geriye düşmesinin ardından Jesus'la devam edilmesi zor görünüyor.

Raporda, gerçekleşmesi muhtemel olan ayrılığın ardından Fenerbahçe yönetiminin düşündüğü ilk ismin, Adana Demirspor'u çalıştıran Vincenzo Montella olduğu iddia edildi.

Habere göre Fenerbahçe, Jesus'la yolların ayrılmasının ardından İtalyan teknik direktör ile masaya oturacak.

Vincenzo Montella'nın 2022/23 sezonu performansı

İtalyan hocanın çalıştırdığı Adana Demirspor, 31. hafta sonunda 60 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

Bu sezon ligde Mavi Şimşekler'in başında 31 maça çıkan Montella, 17 galibiyet dokuz beraberlik elde ederken beş kez de mağlubiyet yaşadı.

İtalyan teknik direktör, Adana Demirspor ile şu ana kadar ligde 1.86'lık bir puan ortalaması yakaladı.