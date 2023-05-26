Fenerbahçe’de gündem Mauro Icardi

Galatasaray’ı Süper Lig’in zirvesine taşıyan Arjantinli yıldızın bonservisi için Fenerbahçe’nin de devreye girdiği öne sürüldü.

Süper Lig’de son haftalara girilirken şampiyonluk için büyük bir avantaja sahip olan Galatasaray’da attığı gollerle sezona damga vuran Mauro Icardi’nin geleceği de belirsizliğini koruyor.

Sarı-kırmızılı takım Arjantinli oyuncunun bonservisini almak için PSG ile masaya oturmaya hazırlanırken, Fenerbahçe’nin de Icardi için devreye girdiği iddası futbol kamuoyunun gündemine oturdu.

PSG'de kalmayacak

A Spor yorumcusu Kartal Yiğit'in aktardığı bilgiye göre göre bu Süper Lig’i büyük bir olasılıkla gol kralı olarak tamamlayacak olan Enner Valencia’nın kontratının sona erecek olmasının da etkisiyle Türk futbolunda büyük bir etki yaratan Icardi’nin durumunu araştırmaya başlayan Fenerbahçe yönetimi sezonun sona ermesiyle birlikte yıldız isim için PSG yönetiminin kapısını çalacak.

Ligde forma giydiği 22 karşılaşmaya 19 gol ve 7 asist sığdıran Icardi Galatasaray’ın sezon boyunca en etkili ismi olurken, başarılı oyuncunun gelecek sezon PSG’de kalması beklenmiyor.

Fransız ekibine Inter’den 70 milyon euro karşılığında transfer olan Icardi, Paris’te geçirdiği dönemde bir türlü beklenen katkıyı verememiş ve ilk 11 için formayı almakta zorlanmıştı.