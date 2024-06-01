Barcelona'da hayal kırıklığıyla dolu bir sezonu geride bırakan yıldız oyuncu yeni sezonda Süper Lig'de boy gösterebilir.

Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho’nun getirildiğini kısa bir süre içerisinde açıklayacak olan Fenerbahçe transferde de atağa kaktı. Hakan Gündoğar’ın aktardığı bilgiye göre Barcelona forması giyen Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan ile temas kuran sarı-lacivertli takım Galatasaray’ın da gündeminde olan 33 yaşındaki yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı.

Daha önce Dortmund’da Jürgen Klopp, Manchester City’de ise Pep Guardiola ile birlikte çalışan İlkay, beş kez Premier Lig ve bir kez de Bundesliga şampiyonluğu elde etmişti.

Barcelona'da kriz çıkardı

Üç kez Şampiyonlar Ligi finali oynayan ve İstanbul’da oynanan finalde Manchester City ile birlikte en büyük kupayı kazanma başarısı gösteren İlkay, 75 kez giydiği Almanya Milli Takımı formasıyla 18 gol atmıştı.



Geçen yaz transfer olduğu Barcelona’da kısa süre içerisinde Xavi’nin ilk 11’inin vazgeçilmezleri arasına giren İlkay toplamda 45’i ilk 11’de olmak üzere 51 maçta oynamıştı.

Barcelona’nın Şampiyonlar Ligi’nde PSG’ye elenmesinin ardından kırmızı kart gören Jules Kounde’ye yönelik eleştirileri nedeniyle takım içinde hedef adam haline gelen İlkay’ın milli takımdaki eski teknik direktörü Hansi Flick’in göreve gelmesine rağmen takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.