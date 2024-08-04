Fenerbahçe, Barcelona'nın orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Lille ile karşılaşacak olan ve bu eşleşmede Fred'den yoksun kalan Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi olarak şekillenirken, İspanya'dan sürpriz bir iddia geldi.

İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde sarı-lacivertli takımın Barcelona forması giyen gurbetçi yıldız İlkay Gündoğan'ı kadroya katabilmek için için yoğun bir mesaj harcadığı ve dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu transfer için devreye girerek, İlkay ile görüştüğü öne sürüldü.