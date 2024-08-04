Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Lille ile karşılaşacak olan ve bu eşleşmede Fred'den yoksun kalan Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi olarak şekillenirken, İspanya'dan sürpriz bir iddia geldi.
İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde sarı-lacivertli takımın Barcelona forması giyen gurbetçi yıldız İlkay Gündoğan'ı kadroya katabilmek için için yoğun bir mesaj harcadığı ve dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu transfer için devreye girerek, İlkay ile görüştüğü öne sürüldü.
Gündoğan Barcelona'dan ayrılabilir
Alman milli takımının kaptanı geçtiğimiz yaz Manchester City'den Barcelona'ya transfer olmuştu ancak şimdi yeniden kulüpten ayrılabilir. Birkaç hafta önce 33 yaşındaki oyuncunun danışmanları Katar'ın Al Sadd takımından bir teklif aldı. Şimdi de Fenerbahçe bu fırsatı değerlendirmek ve orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
Mourinho'nun ilgisi
Gelsenkirchen doğumlu oyuncunun Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı biliniyor. Sağ ayaklı oyuncu 49 maçta attığı 18 golle Barcelona'da iyi bir sezon geçirdi ve takımın tartışmasız gediklilerinden biri oldu. Ancak İlkay'ın Barça'daki ilk sezonu aynı zamanda son sezonu da olabilir.