Fenerbahçe geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisi için Atletico Madrid ile anlaştı.

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek amacıyla Atletico Madrid'den Çağlar Söyüncü'nün bonservisini alıyor. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre iki takım bonservis pazarlığında anlaşmaya varırken, 27 yaşındaki milli oyuncu, kariyerine İspanya'da devam etmek yerine Türkiye'ye dönme kararı aldı. Fenerbahçe, bu transferle savunmasını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Geçen sezon kiralık olarak giydiği Fenerbahçe formasıyla etkili maçlar çıkartan Çağlar, uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek Galatasaray derbisinde takımının galibiyet golünü atmıştı.

Çağlar Söyüncü'nün kariyeri

Çağlar Söyüncü, kariyerine Türkiye'de başladıktan sonra Almanya ve İngiltere'de önemli başarılar elde etti. Leicester City'deki performansıyla Premier Lig'in dikkat çeken stoperlerinden biri haline gelen Söyüncü, Atletico Madrid'e transfer olduktan sonra yeterince forma şansı bulamadı.

Şimdi ise Türkiye'ye dönerek Fenerbahçe forması giyecek olan Çağlar, yeniden milli takımın 11'ine dönmeyi hedefliyor. Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü transferi ile savunma hattını önemli ölçüde güçlendirdi.

Bu transfer, takımın defansif yapısını sağlamlaştıracak ve Fenerbahçe'nin ligde ve Avrupa'da başarılı olma hedeflerine katkı sağlayacak.