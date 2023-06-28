Kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, gözler efsanevi kalecinin varisini döndü.

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmayı planlayan Fenerbahçe, kalesini çok yetenekli bir isimle güçlendirerek şampiyonluğa yürümek istiyor.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, rotayı Juventus'ta Buffon'un yeni varisi olan kaleciye çevirdi.

Ne söylendi?

Sezonun son haftalarında Fenerbahçe’nin transferdeki en önemli gündemlerinden biri kaleciydi. Özellikle Dominik Livakovic ismi ön plandaydı. Ancak sonrasında yönetim farklı oyunculara yöneldi. Önce Ryan Kent, ardından Edin Dzeko bombası patladı. Sarı-Lacivertliler’de 1 numara takviyesi son dönemde yeniden önceliklerden biri haline geldi.

Yönetim, Dominik Livakovic için yeniden Dinamo Zagreb ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe’nin Hırvat file bekçisi için girişim yaptığı ilk dönemde Manchester United ve Villarreal de devredeydi. Ancak iki kulübün de Livakovic’e ilgisi azaldı. Dinamo Zagreb, 10 milyon Euro’luk serbest kalma bedelinin altında bir rakamı kabul etmiyordu. Fenerbahçe, bu inadı kırmak için bir kez daha kıran kırana pazarlık yapacak.

Lyon da istiyor

Sarı-Lacivertliler’in tek adayı Hırvat kaleci değil. Juventus’ta forma giyen Mattia Perin, Dzeko’nun menajeri Luci tarafından kulübe önerilmişti. 30 yaşındaki kaleci, daha fazla forma şansı bulacağı, iddialı bir takımda kariyerini sürdürmek istiyor.

Eğer Fenerbahçe yeşil ışık yakarsa, menajer Luci bu transfer konusunda her türlü kolaylığı sağlamaya çalışacak. Portekiz basını ise SarıLacivertliler’in, Portimonense’nin Japon kalecisi Kosuke Nakamura için harekete geçtiğini yazdı. Buna göre Lyon ve Fenerbahçe, 28 yaşındaki file bekçisi için pazarlıklara başladı.