Fenerbahçe Bora Aydınlık'ı Hull City'e kiraladı

Fenerbahçe altyapısından yetişen genç oyuncu sezon sonuna dek İngiliz ekibinin formasını giyecek.

Süper Lig’de iddialı bir takım kurabilmek için çok sayıda transfere imza atan Fenerbahçe, 2005 doğumlu genç oyuncusu Bora Aydınlık’ı Türk iş adamı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’e kiraladı. Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada, genç oyuncunun temsilcisine bir yıllığına kiralandığı ifade edildi. Fenerbahçe altyapısından yetişen Bora, ABD’de doğması nedeniyle ABD Milli Takımı için oynama hakkına da sahipti.

Fenerbahçe altyapısından yetişen genç oyuncu altyapıda oynadığı 44 karşılaşmaya 13 gol ve bir asist sığdırırken, futbolseverlerin dikkatini geçtiğimiz sezon Zenit ile oynanan hazırlık maçında attığı golle çekmişti.

Sol kanat rotasyonu çok geniş

Kadrosunda Dusan Tadic ve Joshua King gibi önemli sol kanat oyuncularını barındıran Fenerbahçe’de forma şansı bulması zor görünen Bora’nın Hull City’de göstereceği performans şimdiden merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı’nın takımına daha önce Ozan Tufan, Dimitrios Pelkas ve Allahyar Sayyadmanesh gibi isimleri gönderen Fenerbahçe, bu transferlerden önemli gelirler elde etmişti. Bora Aydınlık’ın transferine ilişkin ekonomik şartlar henüz açıklanmazken, genç futbolcu Championship’te mücadele eden Hull City’nin yaz transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği altıncı oyuncu oldu.