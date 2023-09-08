6 numara arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli takımda gündeme gelen son isim Bologna’nın Hırvat orta saha oyuncusu oldu.

Üçüncü İsmail Kartal döneminde oynadığı tüm resmi müsabakalardan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe’de merakla beklenen 6 numara transferi için arayışlar sürerken, gündeme gelen son isim Bologna’nın Hırvat orta saha oyuncusu Nikola Moro oldu. İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport’ta yer alan habere göre sarı-lacivertli takım Moro için girişimlerde bulundu.

Haberde Bologna’nın oyuncusu Fenerbahçe’ye göndermeye sıcak bakmadığı belirtilirken, bu transferin gerçekleşmesinin zor olduğu vurgulandı. Bologna’ya 2022 yazında Rus ekibi Dinamo Moskova’dan transfer edilen 25 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu, ülkesinin milli takımının formasını da giyiyor.

Zagreb altyapısından yetişti

Geçen sezon Serie A’da 26 maça çıkan Moro, bu maçlara bir gol ve beş asist sığdırmıştı.

Takımıyla olan kontratı 2027 yılına dek süren başarılı oyuncu, Dinamo Zagreb altyapısında yetişmiş ve A takımda gösterdiği üst düzey performansın ardından 8.5 milyon euroluk bonservis bedeliyle Rusya’ya transfer olmuştu. Bologna’ya transferi 4 milyon euro karşılığında gerçekleşen oyuncunun Thiago Motta’nın sisteminde önemli bir rolde yer alması bu transferin gerçekleşme ihtimalini zora sokuyor.